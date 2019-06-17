Son Dakika Haberleri: Sunny'e "İhracat Onur Ödülü"
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Sunny'e "İhracat Onur Ödülü"

1 saat önce

Yerli teknoloji markası Sunny Elektronik, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından verilen "İhracat Başarı Ödülleri" töreninde "İhracat Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Sunny'e
Yerli teknoloji markası Sunny Elektronik, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından verilen "İhracat Başarı Ödülleri" töreninde "İhracat Onur Ödülü"ne layık görüldü.
Sunny'den yapılan açıklamaya göre, ihracat şampiyonluğu yolunda başarıya ulaşan markaların ödüllendirildiği gecede Sunny, 82 ülkeye ihracatı dolayısıyla kendi kategorisinde "İhracat Onur Ödülü" aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Elektrik-elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu sektörde yaşandı. Türkiye'de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Ülkemiz bu yolda çok yol aldı." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Türkiye, Onur Ödülü, İhracat
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