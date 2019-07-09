Son Dakika Haberleri: Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim dönemi başladı
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Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim dönemi başladı

59 dakika önce

Sunny Elektronik, İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz Projesi'ne katılarak engelli Sunny tüketicileriine "engelsiz iletişim" dönemini başlattı.

Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim dönemi başladı, System.String[]
Sunny Elektronik, İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz Projesi'ne katılarak engelli Sunny tüketicileriine "engelsiz iletişim" dönemini başlattı.
Sunny'den yapılan açıklamaya göre, işitme ve konuşma engelli bireylerin kurum ve firmalarla mesaj yoluyla iletişimini sağlayan İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz Projesi, olumlu tepkiler almaya devam ediyor.
Proje sayesinde kurum ve firmaların sabit hatlarına mesaj atarak iletişime geçebilen işitme ve konuşma engelli bireyler için engeller ortadan kaldırılıyor.
Türkiye'nin yerli teknoloji markalarından Sunny Elektronik de bu projeye dahil olarak çağrı merkezlerindeki iletişim sorununu ortadan kaldırdı.
Engelsiz iletişim sayesinde işitme ve konuşma engelli Sunny tüketicileri, satın aldıkları ürün ile ilgili danışacakları konuları markaya mesaj atabilecek, talep, öneri ve yorumlarını iletebilecek. Sunny tüketicileri, aynı zamanda kurulum ve diğer tüm teknik ihtiyaçlarını da mesaj yolu ile çözebilecek.
Sunny Elektronik'in engelli bireyler için engelsiz iletişimi destekleyen bu adımına dair altyapı çalışmaları da tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:38 Kaynak: AA
Ekonomi
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