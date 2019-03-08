Sunta Fabrikasında Patlama
23 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında kızgın yağ kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir sunta fabrikasında kızgın yağ kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. İşçiler fabrikadan talihliye edilirken, alevler 1 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü. Alınan bilgilere göre olay, İnegöl OSB
2. Cadde'de bulunan sunta fabrikasında meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle fabrika içerisinde bulunan kızgın yağ kazanı patladı. Patlamayla birlikte fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine 4 araç ve çok sayıda personelle gelen ekipler fabrika içerisinde çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın neticesinde fabrikanın içerisini yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle işçiler dışarıya çıkıp çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Seyfettin Aras/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
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