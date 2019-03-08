Sunta Fabrikasındaki Kızgın Yağ Kazanı Patladı
54 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi 2. Cadde'de faaliyet gösteren sunta fabrikasında bulunan kızgın yağ kazanı patladı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bulunan Organize Sanayi 2. Cadde'de faaliyet gösteren sunta fabrikasında bulunan kızgın yağ kazanı patladı. Patlama sonucu fabrikada yangın çıktı. İşçiler fabrikadan talihliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler 1 saatlik çalışmaların ardından yangını söndürdü.
Alınan bilgilere göre olay, İnegöl OSB
2. Cadde'de bulunan sunta fabrikasında meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle fabrika içerisinde bulunan kızgın yağ kazanında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine 4 araç ve çok sayıda personelle gelen ekipler fabrika içerisinde çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın neticesinde fabrikanın içerisini yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle işçiler dışarıya çıkıp çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:52 Kaynak: İHA
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