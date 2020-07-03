Sunta fabrikasının talaş bölümünde yangın - Son Dakika

Sunta fabrikasının talaş bölümünde yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir sunta fabrikasına ait talaş bölümündeki silo da yangın çıktı. Yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın organize Sanayi bölgesi ikinci cadde de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.Fabrikanın talas silo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği siloya önce fabrika çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.