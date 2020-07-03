Sunta fabrikasının talaş silosunda yangın - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasına ait talaş bölümündeki siloda yangın çıktı. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.



Yangın, Organize Sanayi Bölgesi İkinci Cadde'de faaliyet gösteren sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın talaş silo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği siloya önce fabrika çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA