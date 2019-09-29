Son Dakika Haberleri: Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı
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Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı

1 saat önce

Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktıAKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonun kasasında sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı

AKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonun kasasında sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 47 LC 026 plakalı kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Mehmet Nezir D.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler ev eşyası yüklü kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Nizameddin D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, sürücü Mehmet Nezir D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi Nizameddin D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı

Aksaray, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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