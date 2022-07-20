Sunta yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sunta yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücü yaralandı

20.07.2022 19:20
Sunta yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Orhangazi-Yalova yolunda sunta yüklü kamyon Süpürgelik mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Orhangazi-Yalova yolunda sunta yüklü kamyon Süpürgelik mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Güneyköy yakınlarında Süpürgelik mevkiindeki sık sık trafik kazalarının yaşandığı virajda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan İbrahim Aykut Bayram (25) idaresindeki 10 BL 770 plakalı sunta yüklü kamyon Süpürgelik mevkiindeki keskin virajda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan ve yol kenarındaki şarampole uçan kamyon hurdaya döndü. Çevreden gelen vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkarılan yaralı kamyon sürücüsü İbrahim Aykut Bayram, olay yerine çağrılan ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sunta yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika

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