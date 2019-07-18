Sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:56 Kaynak: AA
'nın Şarkikaraağaç
ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Şevket Doğan idaresindeki 32 AAN 430 plakalı sunta yüklü tır, Isparta- Konya
kara yolunun 107. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cesedi Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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