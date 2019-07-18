Son Dakika Haberleri: Sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
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Sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü

2 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Şevket Doğan idaresindeki 32 AAN 430 plakalı sunta yüklü tır, Isparta- Konya kara yolunun 107. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cesedi Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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