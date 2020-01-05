Sunta yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sunta yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Sunta yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

7 saat önce

Aksaray'da sunta yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da sunta yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray- Ankara kara yolunda Bursa'dan Irak'a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) idaresindeki 47 DE 762 plakalı tırın motorundan Kültür Merkezi yakınlarında duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.

Kısa sürede dorsedeki suntalara sıçrayan alevler hızla büyüdü, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Ulaşıma kapanan kara yolu alevlerin söndürülmesinin ardından trafiğe açıldı.

Sunta yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Aksaray, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı
Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
18:42 Sorgun'da işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor - Son Dakika
18:38 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
18:38 Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika
18:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
18:35 Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 18:45:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sunta yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]