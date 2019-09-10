Son Dakika Haberleri: Sunu Göleti'ne 8 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Sunu Göleti'ne 8 bin sazan yavrusu bırakıldı

2 saat önce

Erzincan'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla Sunu Göleti'ne 8 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Sunu Göleti'ne 8 bin sazan yavrusu bırakıldı, System.String[]

Erzincan'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla Sunu Göleti'ne 8 bin sazan yavrusu bırakıldı.


Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla kente 8 bin sazan yavrusu gönderildi.

Balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kilimli köyünde bulunan Sunu Göleti'ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Elazığ'da üretilen balıkların göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla gönderildiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosistemin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla her yıl göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir."

Balıkçılık, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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