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Sunucu adaylarına önemli tüyolar

6 saat önce

Ankara'da başladığı sunuculuk kariyerine, TRT ve özel kanallarda devam eden Dilara Karaca, sunuculuk mesleğine gönül veren gençlere 'sürekli öğrenin, kendinizi geliştirin' mesajı verdi.

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Ankara'da başladığı sunuculuk kariyerine, TRT ve özel kanallarda devam eden Dilara Karaca, sunuculuk mesleğine gönül veren gençlere 'sürekli öğrenin, kendinizi geliştirin' mesajı verdi.


Sunuculuk mesleğinde görsellik kadar diksiyon, vücut duruşu ve kültürel donanımın belirleyici olduğunu ifade eden Dilara Karaca, gençlere bol bol kitap okumaları gerektiğini söyledi. Dilara Karaca, "Eğer kalbiniz mikrofon diye atıyorsa, önce bol bol okumak gerekir; çünkü ne kadar çok okursak, kendimize o kadar hikaye katarız. Ne kadar kelime, o kadar bilgi demektir. Sunucu ne kadar bilirse, o kadar anlatabilir. Anlatımı da açık, net ve kendinden emin olmalı ki mikrofona yansıyanlar karşısındakilere ulaşabilsin. Bu mesleğe gönül verdiyseniz belli başlı eğitimlerden geçmek gerekir. Öncelikle diksiyon ve mutlaka beden dili önemlidir; çünkü sunucu sadece konuşmasıyla değil, kendisini duruşuyla da ifade eder. İnsanlarla bolca sohbet etmek lazım. Her yaştan, her görüşten farklı insanlar tanımak lazım. ve insanların acılarına, hassasiyetlerine, fikirlerine değer vermek gerek" dedi.


Konukların psikolojilerini de iyi analiz etmek gerektiğine dikkat eden Karaca, "Konuğunuzla sohbet ederken, kırmamak, yormamak; ama sorunuzun cevabını da alabilmek önemlidir. Bunun için de insan psikolojisini tanımak önemlidir. Ülkenizi de iyi tanımalısınız. Kültürü, değerleri nedir bilin. Hangi şehirde ne yenir, neye nerede ne denir öğrenin. En önemlisi kendinize inanın" diye konuştu.


Doğduğu şehir olan İzmir'de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Dilara Karaca, "İzmir bana TV35 ekranlarında Minik Yolcu programını hediye etti. Hamilelik, emzirme, bebek sağlığı ve bakımı, koruyucu ailelik,yoga, nefes, pilates, doğum yöntemleri ve daha pek çok konuyu alanlarında uzman konuklarımla ele alıyoruz" dedi.


YouTube kanalı için eskiden TRT ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Oto programının çekimlerine başladıklarını da kaydeden Karaca, şunları söyledi:


"Başvurular arasından seçtiğimiz araçları Alp Pazarlı ile teslim alıp yepyeni tasarımlarıyla sahiplerine geri vereceğiz. Araçların yenilenme süreci ustalarımızın usta ellerine bırakılacak. Yüzde Yüz Oto'nun heyecanla bekleyen seyircisi bizi de heyecanlandırıyor." - İZMİR

Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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