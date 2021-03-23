Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

23.03.2021 20:28
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı, System.String[]

Söylemezsem Olmaz programında sunucusu Bircan Bali, son paylaşımı ile ağızları açık bıraktı. Geçmiş yıllara ait estetiksiz fotoğrafını paylaşan Bircan Bali'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlar ile sık sık adından söz ettiren Bircan Bali, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Instagram'da hatırı sayılır takipçisi olan Bircan Bali, estetiksiz halini paylaştı.

Bircan Bali, geçmiş yıllara ait olan fotoğrafını paylaştığı mesajına, "Üniversitede karameldi saçlarım... Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyordum yine sadece... Mavi kolyem hala duruyor... Ellerim hala minicik, tenim hep esmer... Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyorsun... Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor... Ya da çok şey..." notunu ekledi.

FOTOĞRAFI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bircan Bali'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Hep bebek gibiymişsin', 'Bence yine karamel olsun çok yakışmış siyah sert ifade veriyor' ve 'En güzel değişim anne olman. Gerisi pekte önemli olmuyor hayatta' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Bircan Bali'nin estetiksiz paylaşımı:

Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Magazin Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı - Son Dakika Magazin


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