Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile sunucu Buket Aydın, bir süre aşk yaşamış ancak mart ayında ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Sarıgül, ayrılığın ardından Sibel Can ile görüşmeye başlamış hatta teknede birlikte görüntülenmişlerdi. Bu olayların ardından Aydın ve Sarıgül'ün barıştığı hatta bu akşam nikah masasına oturacakları ileri sürüldü.

"TEYİT ETMEDEN HABER YAPIYORSUNUZ, AYIP"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Buket Aydın, evlilik iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber. Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile 'Bu akşam düğün var' dersiniz. Konu başkaları olunca teyit etmeden hiçbir şey yazamayan siz, ben olunca bir telefon açamıyor musunuz? Ayıp bu" dedi.