SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI

SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADIİstanbul DHA - KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu.

SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI İstanbul DHA - KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu. 'Çok Gezenti' programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu. 'Çok Gezenti' programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu. Eşi Seda Akkul ile çektiği videoyu paylaşan Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Eşi Seda Akkul ile çektiği videoyu paylaşan Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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