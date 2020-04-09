SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

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SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI
7 saat önce
KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu.
KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu.
'Çok Gezenti' programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu.
Eşi Seda Akkul ile çektiği videoyu paylaşan Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal
Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr. Mehmet Altıntaş
ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz.
Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:03 Kaynak: DHA
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