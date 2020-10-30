SPOR SUNUCU DİLAY KEMER HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

SPOR SUNUCU DİLAY KEMER HAYATINI KAYBETTİ

30.10.2020 10:01
SPOR SUNUCU DİLAY KEMER HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dilay Kemer, uzun süre Fenerbahçe Televizyonu'nda spiker olarak görev almıştı. 32 yaşındaki Kemer, atlatmayı başardığı kan kanserine ikinci kez yakalandı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kemer'in ailesi acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

"BİRİCİK KIZIMIZI KAYBETTİK"Kemer'in ailesinin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik."

İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTIHastalık süreci hakkında sosyal medyasından bilgi veren Dilay Kemer, "Herkese merhaba, hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum" ifadelerine yer vermişti.

EMRE BELÖZOĞLU VE MEHMET TOPAL DESTEK VERDİ Tedavi gören Kemer'e Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere Türk futbolunun en önemli isimlerinden olan Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal da yaşanan süreçte büyük destek verdi. Bu desteği sosyal medya hesabından açıklayan Dilay Kemer; Emre Belözoğlu ile ilgili şu paylaşımı yapmıştı, "Çok severim, bu süreçte desteği çoktur!" Ayrıca Mehmet Topal ve Selda Topal çiftinin de sürekli destek olduğunu sosyal medyasından paylaşan Kemer, "Mehmet-Selda Topal çifti de başından beri yanımdaydı, bir kahramanım daha var ama ismini paylaşmamı istemedi...Hepsine minnettarım çok büyük sorumluluk aldılar"  açıklamasında bulunmuştu.

TARAFTARLAR UNUTMADI Fenerbahçe taraftarı da Kemer için destek kampanyası düzenlemiş, geçen sezon Süper Lig'in ilk maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasında, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle" pankartı açmıştı.

DİLAY KEMER KİMDİR?Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı. İki yıl bloğu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Fenerbahçe TV'de hem ana haberi, hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Görüntü dökümü: -------------------

-Dilay Kemer'in FB TV'den detay görüntüleri


- İstanbul
SPOR SUNUCU DİLAY KEMER HAYATINI KAYBETTİ
SPOR SUNUCU DİLAY KEMER HAYATINI KAYBETTİ

Dilay Kemer, Fenerbahçe, Kemer, TV, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR SUNUCU DİLAY KEMER HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika Spor

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