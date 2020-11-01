Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

01.11.2020 14:25
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi.

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi. Dilay Kemer'in, babasından tarhana çorbası istediği, ancak içemeden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da hem okulunu bitirip hem de en çok yapmak istediği sunuculuk-spikerlik üzerine eğitim alan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'nin sunuculuğunu yapmaya başladı. Bu süreçte kan kanserine yakalanan Kemer, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bir süre sonra halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede hastalığının nüksettiğini öğrenen Kemer, bu haberi sosyal medyadan paylaştı. Kemer, hastalıkla mücadelesinin 4'üncü ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TARHANAYI İÇEMEDİKemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, "Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı" dedi. Kemer'in kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlanarak defnedileceği mezarlığa götürülmek istendi, ancak acılı anne musalla taşına çıkıp diz çökerek tabutun alınmasına izin vermedi. Tabuta kimsenin dokunmasını istemeyen Serap Sevin, "Kimse dokunmasın 2.5 yıl onun yanında ben vardım. Kimse yoktu. Dokunmayın" diyerek tabuta sarıldı. Uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etti. Annenin ikna edilmesiyle Kemer'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 2009 yılında kendine bir moda bloğu açan ve 2 yıl bu bloğu hobi olarak yürüten Kemer, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi, hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

- Antalya
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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