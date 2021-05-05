Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi - Son Dakika

Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi

05.05.2021 13:48

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye yönelik, "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" ifadelerini kullanmıştı. Yönter'in bu sözleriyle ilgili konuşan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Bunu misliyle iade ediyorum" yanıtını verirken, sunucu Ebru Baki ise "Bu üslupla mücadele etmek çok zor" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, Habertürk sunucusu Ebru Baki'yi hedef almasına Habertürk'ten yanıt gecikmedi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTEREN BÖYLE AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten, yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ÜSLUPLA MÜCADELE ETMEK ÇOK ZOR"

Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise, "Evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" diye konuştu.

Aydemir sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Diyarbakır'da doğdum. Dünyanın dört bir tarafını gezdim. Döndüm dolaştım ülkemde işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa işte bak ekrandan söylüyoruz. Gidip öyle tweet atıp, hesabımdan çıkmıyorum. Ulvi Bey kendisi yaptı bunu biliyorum, çıkıp özür dilemeli. Eğer MHP genel başkanı da kurumsal kimliği de bunun arkasındaysa, onlar da özür dilemeli."

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, sunucu Ebru Baki'yi hedef almıştı! Habertürk'ten MHP'ye yanıt gecikmedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'ye yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

"ÇİRKEFLİĞİ VE ÇİRKİNLİĞİ TERCİH ETTİLER, YUH OLSUN"

Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, sunucu Ebru Baki'yi hedef almıştı! Habertürk'ten MHP'ye yanıt gecikmedi
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, Habertürk, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Politika Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi - Son Dakika


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