Sunucu Ece Erken'in yeni işi belli oldu!
21.01.2021 11:46
SunucuEce Erken, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yeni saç stili ile ilk kez görüntülenen Erken, günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek alışverişin keyfini çıkardı. Erken, yeni işini ilk kez açıkladı...
Markalar Sokağı'nda objektiflere takılan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurduğu "YouTube" paylaşımına açıklık getirdi.
'ÇOK HEYECANLIYIM'
Yakın zamanda kendi kanalında yayın yapmaya başlayacağını söyleyen Erken, muhabirlerin "Kanalın ve programın içeriği ne olacak?" sorusuna ise "Onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Zaten yakın zamanda öğreneceksiniz. Çok heyecanlıyım." demek ile yetindi.& ;
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