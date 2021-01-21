Sunucu Ece Erken'in yeni işi belli oldu!

Markalar Sokağı'nda objektiflere takılan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurduğu "YouTube" paylaşımına açıklık getirdi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Yakın zamanda kendi kanalında yayın yapmaya başlayacağını söyleyen Erken, muhabirlerin "Kanalın ve programın içeriği ne olacak?" sorusuna ise "Onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Zaten yakın zamanda öğreneceksiniz. Çok heyecanlıyım." demek ile yetindi.& ;