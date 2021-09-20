Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren ve 2008 yılında Arka Sokaklar'ın oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine giren Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"İÇİM ÇOK ACIYOR"

Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Serdar Sertel'in yoğun bakımda olduğunu belirterek "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi.