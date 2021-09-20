Sunucu Ezgi Sertel, yoğun bakımda tedavi gören babası için dua istedi

G.Saray taraftarı "Formayı çıkar" dedi, o da yaptı! "Eyvallah" diyerek sahayı terk etti

Sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren ve 2008 yılında Arka Sokaklar'ın oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine giren Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"İÇİM ÇOK ACIYOR"

Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Serdar Sertel'in yoğun bakımda olduğunu belirterek "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

TRT1 ekranında program sunan Ezgi Sertel, 2020 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sertel, bebekleri ve eşiyle sık sık fotoğraflarını paylaşıyor.