Son Dakika Haberleri: Sunucu Fenalaştı, Ekran Karardı

Sunucu Fenalaştı, Ekran Karardı

2 saat önce

BİRİNCİ Kanal ARD'de 1985 yılından beri Tagesschau'da haberleri sunan 69 yaşındaki sunucu Jan Hofer, perşembe akşamı saat 20.00'de yine kamare karşısına geçti ve her zamanki gibi haberleri sunmaya başladı.

Sunucu Fenalaştı, Ekran Karardı, System.String[]
BİRİNCİ Kanal ARD'de 1985 yılından beri Tagesschau'da haberleri sunan 69 yaşındaki sunucu Jan Hofer, perşembe akşamı saat 20.00'de yine kamare karşısına geçti ve her zamanki gibi haberleri sunmaya başladı. İlk olarak 'Fransa kıyılarındaki gemi felaketi' haberini okuduğu sırada dili ağırlaştı. Ancak buna rağmen haberi sunmaya devam eden sunucu 'Schalke takımının teknik direktörünün görevden alındığı' haberini sunduğu anda kelimeleri yutkunmaya ve tekrarlamaya başladı. Hava durumunu sunacağı sırada ise gözleri kaydı, ayakta duramaz oldu. Önündeki masaya tutunarak ayakta kalmaya çalıştığı sırada ekran önce karartıldı, ardından yayın kesildi.

İLAÇ DOKUNMUŞ

Stüdyoya gelen ilk yardım ekibi deneyimli sunucuya ilk muayeneyi yaparak kalp atışı, tansiyonunu ve şekerine bakıp ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Binlerce kişi sosyal medya üzerinden Jan Hofer'in sağlık durumunu merak edip sorular sordu. Saatler sonra Hofer, sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurdu. Mesajında "İyi dilekleriniz için kalpten teşekkürler. Hamburg'daki Üniversite Kliniği'nde muayene edildim. Hiçbir şeyim yok. Sanırım grip nedeniyle gün içinde aldığım ilaç dokundu. Evimdeyim ve ailemle birlikteyim" sözlerine yer verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:35 

Fransa, Schalke, Güncel
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