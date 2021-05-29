Üye Girişi
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı - Son Dakika

Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

29.05.2021 08:13

Temizlik Benim İşim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, 5. kattaki evin camlarını silerken yere düştü. Yürekleri ağza getiren Ezildi'nin camın alt tarafındaki çatının üstünü düştüğü öğrenen ekip derin bir nefes aldı. Düştüğü yerden kahkaha atarak kalkan Ezildi ise "Düşenin dostu olmaz" diyerek espri yaptı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı temizlik videolarıyla viral olan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, talihsiz bir kaza yaşadı.

"DÜŞENİN DOSTU OLMAZMIŞ"

Yarışmacısıyla gittikleri evde temiz yapan Kadir Ezildi, mutfaktaki bir camı silmek için mermerin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden genç sunucu bir anda yere çakıldı. Set ekibinin yürekleri ağza gelirken Ezildi, kahkaha atarak yerinden kalktı. O anları gülerek anlatan Kadir Ezildi, "İyiyim iyiyim, altta çatı varmış. 5. kattayız ama ben yine çıktım. Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler" dedi.

Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Temizlik Benim İşim, Kadir Ezildi, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan iki genç kadın, kayalıklarda mahsur kaldı Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan iki genç kadın, kayalıklarda mahsur kaldı Bankta alkol aldığı arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı! Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler Bankta alkol aldığı arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı! Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti         
07:54
Canlı yayına çıkan sevgili, ifadesinde cinayeti itiraf etti! 40 gündür kayıp olan kadının cansız bedeni taşlık alanda gömülü bulundu Canlı yayına çıkan sevgili, ifadesinde cinayeti itiraf etti! 40 gündür kayıp olan kadının cansız bedeni taşlık alanda gömülü bulundu         
05:31
Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Futbolcu üstü açık otobüsten düştü Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Futbolcu üstü açık otobüsten düştü         
01:45
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor         
00:22
Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı         
21:52
Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti         
20:41
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 08:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement