Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı temizlik videolarıyla viral olan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, talihsiz bir kaza yaşadı.

"DÜŞENİN DOSTU OLMAZMIŞ"

Yarışmacısıyla gittikleri evde temiz yapan Kadir Ezildi, mutfaktaki bir camı silmek için mermerin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden genç sunucu bir anda yere çakıldı. Set ekibinin yürekleri ağza gelirken Ezildi, kahkaha atarak yerinden kalktı. O anları gülerek anlatan Kadir Ezildi, "İyiyim iyiyim, altta çatı varmış. 5. kattayız ama ben yine çıktım. Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler" dedi.