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Sunucu Kaya'nın mutlu günü

2 dakika önce

Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'nın kızı Simanur, evlilik için ilk adımını attıGaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasimini Ali Hayramet hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

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Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'nın kızı Simanur, evlilik için ilk adımını attı


Gaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasimini Ali Hayramet hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerinin okunduğu nişan töreninde; nişan yüzüklerinin takılması ve pasta kesimi ile sona erdi.


Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'da kızının mutlu gününde salona gelen davetlilerle tek tek ilgilendi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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