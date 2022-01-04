Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi - Son Dakika

Flash TV'de yayınlanan bir programın konukları arasında tansiyon yükseldi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında büyük bir tartışma yaşadı.

"BU İŞİN KATİLİ SENSİN"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkının yendiğini söyleyen Cemal Enginyurt'a Yaşar Okuyan itiraz etti. Enginyurt'un "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı" şeklindeki sözlerine Okuyan sert tepki gösterdi.

"BEN BAKANLIK YAPTIM SEN KİMSİN?"

Sinirlerine hakim olamayan Okuyan, "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin?" diye yanıt verdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda Enginyurt ise "Sen kimsin diye konuşma sana çok ağır hakaretler ederim. Bana sen kimsin deme! Haddini bil. Edepsizlik etme Yaşar Okuyan ben bu milletin vekiliyim. Adam gibi konuş, Bu milletten özür dile." ifadelerini kullandı.