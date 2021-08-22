Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı

istanbul'un Beşiktaş ilçesinde Y.K. isimli kadın garson, sipariş alırken bir kişinin kalçasına dokunup yürüyüp gittiğini öne sürdü. Taciz edildiğini söyleyen kadının çalışma arkadaşları, taciz şüphelisini lokantanın biraz ilerisinde durdurdu. Taciz şüphelisi ise ünlü sunucu Okan Karacan çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine polis çağrılırken, sunucu gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tacize uğradığını iddia eden kadın ifadesinde "İş yerinde dışarıda sipariş alırken bir kişi kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti. Beni taciz eden kişinin Zeki Okan Karacan olduğunu emniyette öğrendim. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi.

"SEN BU KADINI ELLEDİN, PARA VERECEKSİN"

Gözaltına alınan Okan Karacan ise suçlamaları kabul etmedi, genç kadını daha önce hiç görmediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumla birlikte evime giderken tanımadığım adamlar beni durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim."

SERBEST BIRAKILDI

İfadelerin ardından hakkında 'cinsel taciz' soruşturması başlatılan Okan Zeki Karacan nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.