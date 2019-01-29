Sunucu Özlem Yıldız, Oğlunu Uludağ'da Jandarmadan Teslim Aldı
50 dakika önce
Uludağ'da oğlu Demir Serter ile birlikte tatil yaptığı sırada borçları yüzünden Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarldığı mahkemece tutuklanan Sinan Serter'in eski eşi sunucu Özlem Yıldız, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i jandarmadan teslim aldı.
Uludağ
'da oğlu Demir Serter ile birlikte tatil yaptığı sırada borçları yüzünden Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarldığı mahkemece tutuklanan Sinan Serter
'in eski eşi sunucu Özlem Yıldız
, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i jandarmadan teslim aldı. Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, iddiaya göre borçları yüzünden jandarma ekipleri tarafından oğlunun yanında gözaltına alındı. Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan Serter, tutuklanarak Bursa
Açık Cezaevine gönderildi. HABERİ ALIR ALMAZ ULUDAĞ'A KOŞTU
Kötü haberi alan Serter'in eski eşi ünlü sunucu Özlem Yıldız, İstanbul
'dan yola çıkarak Bursa Uludağ'a geldi. Burada jandarma ekiplerinin yanındaki oğlu 10 yaşındaki Demir Serter'i teslim alan Yıldız, bir otele yerleşti. Oğlunun moralini ve psikolojisini düşünen Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'i kayak yapması için pistlere çıkarttı. Demir Serter, birinci oteller bölgesindeki pistlerde kayak yaparken, ünlü sunucu da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte onu izledi. Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Yıldız, oteline girerek gözden kayboldu. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:57 Kaynak: DHA
Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu
Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı
HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu
8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti