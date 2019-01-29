Son Dakika Haberleri: Sunucu Özlem Yıldız, Oğlunu Uludağ'da Jandarmadan Teslim Aldı

Sunucu Özlem Yıldız, Oğlunu Uludağ'da Jandarmadan Teslim Aldı

50 dakika önce

Uludağ'da oğlu Demir Serter ile birlikte tatil yaptığı sırada borçları yüzünden Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarldığı mahkemece tutuklanan Sinan Serter'in eski eşi sunucu Özlem Yıldız, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i jandarmadan teslim aldı.

Sunucu Özlem Yıldız, Oğlunu Uludağ'da Jandarmadan Teslim Aldı, System.String[]
Uludağ'da oğlu Demir Serter ile birlikte tatil yaptığı sırada borçları yüzünden Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarldığı mahkemece tutuklanan Sinan Serter'in eski eşi sunucu Özlem Yıldız, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i jandarmadan teslim aldı. Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, iddiaya göre borçları yüzünden jandarma ekipleri tarafından oğlunun yanında gözaltına alındı. Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan Serter, tutuklanarak Bursa Açık Cezaevine gönderildi. HABERİ ALIR ALMAZ ULUDAĞ'A KOŞTU

Kötü haberi alan Serter'in eski eşi ünlü sunucu Özlem Yıldız, İstanbul'dan yola çıkarak Bursa Uludağ'a geldi. Burada jandarma ekiplerinin yanındaki oğlu 10 yaşındaki Demir Serter'i teslim alan Yıldız, bir otele yerleşti. Oğlunun moralini ve psikolojisini düşünen Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'i kayak yapması için pistlere çıkarttı. Demir Serter, birinci oteller bölgesindeki pistlerde kayak yaparken, ünlü sunucu da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte onu izledi. Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Yıldız, oteline girerek gözden kayboldu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

Sinan Serter, Jandarma, Uludağ, Özlem Yıldız, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu 8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:47:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sunucu Özlem Yıldız, Oğlunu Uludağ'da Jandarmadan Teslim Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]