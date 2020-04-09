Sunucu Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seda Akkul, sosyal medya hesabından hasta yatağında ağzında maskeyle bir fotoğraf paylaşarak sevenlerini korkuttu. Sunucunun maskeli hali ise akıllara 'Koronavirüse mi yakalandı?' iddiasını getirdi.

"EKLEM AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİYLE GİTTİM"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bugün fotoğrafını paylaşan sunucu "Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Korona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz" dedi.

KOLUNDAKİ İĞNEYLE YAYINA ÇIKTI

Bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında açıklama yapan Akgül, "Dün sopayla dövülmüş gibi hissediyordum ve hastaneye gittim. Geceyi hastanede geçirdim sabah da kaçtım. Aslında raporluydum. Kaçarken de kolumda katateri unutmuşum şu an kolumda iğne var. Huzurlu, temiz bir gece geçirdim. Serumu yeyince kendime geldim, şu an bomba gibiyim" ifadelerini kullandı.

Seda Akgül'ün kolunda unuttuğu iğne ise partneri Bircan Bali'nin ağzını açık bıraktı.