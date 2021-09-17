Son ABD seçiminde koltuğunu Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaptıran eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.
Trump önümüzdeki 3 yıl içerisinde "ABD diye bir ülkenin kalmayacağını" öne sürdü. Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, "ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı. 2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi.
Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, "Tüm dünyada alay konusuyuz" dedi.
Trump'ın dikkat çeken bu sözlerinin ardından sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.
Son Dakika › Dünya › Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak - Son Dakika Dünya