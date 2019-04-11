SUNUM ile Merck'ten Biyoteknolojik Ürün Geliştirmede Dev İş Birliği

Bu iş birliği ile Türkiye, modern laboratuvar altyapısına ve donanımına sahip yeni bir biyoteknoloji Ar-Ge ve uygulama birimine kavuştu. Burada yapılacak çalışmalar, Türkiye'nin ilaç araştırma geliştirme alanında önemli merkezleri, üretim tesisleri olan bir ülke konumuna gelmesine katkı sağlayacaktır. Dünyanın en eski ilaç ve kimya şirketi olarak 351 sene önce kurulan ve bugün önde gelen bilim ve teknoloji şirketleri arasında yer alan Merck tarafından SUNUM işbirliğinde kurulan Merck & SUNUM Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi'nin açılışı 11 Nisan 2019 tarihinde özel bir törenle Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleşti. Açılış törenine Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Merck Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer, SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Alpagut Kara, Merck Proses Çözümleri Avrupa Bölge Grup Başkanı Ron Bunschoten'in yanı sıra SUNUM Direktörü Fazilet Vardar Sukan ve Sabancı Üniversitesi akademisyenleri, Merck üst düzey yöneticileri, kamu ve endüstrinin önemli kurum ve kuruluşları ile sektörden birçok isim katıldı.

SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi ile Türkiye, biyoteknolojik ürün proses geliştirme konusunda modern bir laboratuvar altyapısına kavuşuyor. Bu sayede, ülkemizde biyoteknolojik ürünlerin araştırma ve geliştirmesine katkı sağlanıyor ve akademik tabanlı iş gücünün oluşturulması hedefleniyor. Biyoteknolojik ürünler, bir canlı hücresine ait genin, diğer bir canlı hücresine naklini mümkün kılan "rekombinant DNA teknolojisi" sayesinde üretiliyor. Bu teknoloji, vücudun kendi ürettiği doğal protein ve hormonların laboratuvar ortamında hücre kültürleri tarafından üretilmesini sağlıyor. Bu şekilde üretilen insan vücuduna uyumlu moleküller biyoteknolojik ürünler olarak adlandırılıyor.

351 yıllık tarihiyle ilaç ve yaşam bilimleri sektörlerinde dünyanın en köklü şirketi olan Merck, bilimi odağına alarak, araştırma ve geliştirme yoğun yatırımları ile bu sektörlerde yenilikçi çözümler sunuyor. Biyoteknolojik ürün geliştirme konusunda yaptığı çalışmalarla yeni moleküller keşfederek hastaların ve tıbbın hizmetine sunuyor.

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında sağlık alanında yenilikçi ve ileri teknolojiyi kullanarak 23.3 milyar dolarlık bir değer yaratmak hedefleniyor. Yol haritasında araştırma geliştirme yatırımlarının arttırılması, yetişmiş insan kaynağının oluşturulması ve biyoteknolojik üretim merkezlerinin sayılarının arttırılması yer alıyor. Bu proje sayesinde Türkiye'ye Merck'in sağladığı bilgi transferi ile ilaç ve etken madde araştırma geliştirme alanında önemli merkezleri, üretim tesisleri ve yetişmiş akademisyenleri bulunan bir ülke olma vizyonumuz destekleniyor. Türk bilim insanlarının ve ülkemizdeki ilaç şirketlerinin biyoteknolojik ilaç keşfi için çalışmalarda bulunabilecekleri bir merkez oluşturuluyor.

Doktora öğrencilerine burs

SUNUM&MERCK arasında yapılan işbirliği kapsamında, iki kurum tarafından ortak bir çalışma grubu oluşturuluyor ve Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Programı'ndan belirlenecek doktora öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor. Bu sayede yakın gelecekte Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı yetişmiş insan kaynağının oluşmasına destek veriliyor.

Misyonumuz "Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek"

SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi açılış töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, "Sabancı Üniversitesi'nde merkezlerimizin varlığı, yürütülen çalışmalar ve fakültelerimiz ile olan işbirlikleri, daima öncelikli konularımız arasında yer aldı. Bilginin ve teknolojinin geliştirilmesine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen üniversitemiz, "Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek" misyonu çerçevesinde, sanayi ile yaptığı yerel ve uluslararası işbirlikleriyle gücüne güç katıyor. Bu ay açıklanan Times Higher Education 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında birinci olmamız sanayi işbirliklerine verdiğimiz önemin bir göstergesi. Bugün yine bu işbirliklerinin uluslararası boyutlarda devam etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en köklü şirketleri arasında yer alan Merck'in Sabancı Üniversitesi'nin altyapı ve insan gücüne olan güveni bizlere gurur veriyor. Mühendislik alanındaki AR-GE gücümüzü Merck ile birleştirerek, sağlık ve tıp alanındaki bilimsel iş birliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz." dedi.

Leblebici, SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi'nin Türkiye'de yerleşik ilaç ve etken madde üreticilerinin, eğitim ve geliştirme çalışmaları yapabilmeleri, ihtiyaç olan gelişmiş ve akademik tabanlı iş gücünün oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin koordine edilebileceği bir birim olacağının altını çizerken, bu birimin sağlık ve tıp alanında öncü fikir ve buluşların kaynağı olacağına inandıklarını dile getirdi. Sözlerine "Bu işbirliğinin bir başka önemli çıktısı da Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Programı'ndan belirlenecek doktora öğrencilerine burs imkanı verilmesi olacak. Öğretim üyelerimiz ve araştırmacılarımızın interdisipliner bir yaklaşımla sürdürdüğü çalışmalar ile Sabancı Üniversitesi merkezleri ve fakülteleriyle bir mükemmeliyet ve cazibe merkezi olmaya devam edecek" şeklinde devam etti.

Türkiye'de biyoteknolojik ilaç araştırma ve geliştirilmesine katkı

2019 yılında Türkiye'de 21. resmi kuruluş yılını kutlayan Merck'in ürünleri ile ülkemizin tanışması 1900'lü yılların başına kadar uzanıyor. Ülkemize değer katan projeler yaratmaya odaklandıklarına dikkat çeken Merck Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer , "Biyoteknolojik ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacak bu merkezin, ülkemizin saygın ve öncü üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi ve SÜ Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile işbirliği içinde açılışını gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin 2023 vizyonu oldukça net bir şekilde sağlık alanında araştırma ve geliştirmeye odaklanmayı, yerli ve yabancı yatırımın katkılarıyla değer yaratan bir ekosistemin oluşmasını hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için katkıda bulunmaktan Merck Türkiye olarak çok mutluyuz" dedi. Bu çalışmaları gerçekleştirecek yetişmiş akademisyenlerin önemine dikkat çeken Zayer "Bu projenin ülkemize pek çok alanda katkıları olacak. Bu merkezde araştırmacılar biyoteknolojik ürün proses geliştirme, üretim ve saflaştırma üzerinde çalışabilecek. Ülkemizdeki biyoteknolojik ürün araştırma merkezlerinin, GMP (İyi üretim uygulamaları) sertifikası alması Merck'in sağlayacağı bilgi transferi sayesinde desteklenecek. Bunun sonucunda Türkiye'de biyoteknolojik ilaç üretimi yapan merkezlerin sayısının artacağını ön görüyoruz. Projenin en önemli katkılarından birisi de bu alanda hali hazırda çalışmalar yapmakta olan çok değerli akademisyenler ile birlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer alacak genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır." şeklinde sözlerine devam etti.

Gelişmiş ve akademik tabanlı iş gücü

SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Alpagut Kara törende yapmış olduğu konuşmasında SUNUM'un "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında Türkiye'de yeterlik kararı verilen 4 merkezden biri olduğunun ve kuruluşundan bu yana olan birikimini öncelikli olarak nano malzemeler, yaşam bilimleri, gıda, tarım, su, çevre ve enerji konularına yoğunlaştırdıklarını vurguladı. SUNUM'un araştırma, eğitim ve inovasyon faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirten Kara, ulusal ve uluslararası boyutta nitelikli araştırmacı kadrosu ve üniversite-sanayi arasındaki köprü vazifesi ile yükseköğretim kurumlarında faaliyet gösteren tematik araştırma merkezleri arasında örnek bir merkez olduklarının altını çizdi.

Kara konuşmasına şu şekilde devam etti: "Global Sağlık Hizmetleri ve Yaşam Bilimleri sektörünün öncü tedarikçilerinden biri olan MERCK'ten aldığımız destek ve ev sahibi kuruluş olan Sabancı Üniversitesi'nin de geçmişten gelen gücünü ve yakın işbirliğini yanımızda hissederek anlaşmamızı imzaladık. "SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi" bünyesinde sadece Türkiye'de biyoteknolojik ilaç ve etken madde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmayacak, eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilerek doktora öğrencilerine burs verilecektir. Ayrıca, bu birim sayesinde sektörün dikkati SUNUM üzerine yoğunlaşacak ve ülkemizin ihtiyacı olan gelişmiş ve akademik tabanlı iş gücüne de ciddi bir katkı sağlanacaktır."

Açılış törenini konuşmalarıın ardından yapılan imza töreni ve SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi tanıtım turu ile noktalandı.