Son Dakika Haberleri: Sunum Sanatı

Sunum Sanatı

41 dakika önce

İş Bankası Kültür Yayınları'ndan iş dünyasında konuşma ve sunum hazırlama için rehber kitap.

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İş dünyası profesyonelleri için rehber kitap niteliğini taşıyan Sunum Sanatı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, MTV ve BBC'deki yayınlarıyla üç milyondan fazla kişiye sunum yapmış Emma Ledden'in kendi yöntemi, hazırlıkları ve uzmanlık bilgilerini aktarıyor.

Sunum tekniklerini ve usta konuşmacıların sırlarını açıklayan kitap, sunumun nasıl oluşturulacağının yanı sıra izleyici kitlesine bir mesajın nasıl başarıyla aktarılabileceğine ilişkin parlak ipuçları ve stratejiler sunuyor. Emma Ledden profesyonel bir sunum için planlama, izleyici profili, mesaj ve görsellerin kilit noktalar olduğunu belirterek, geliştirdiği İzleyici Odaklı Sunum adlı özgün yaklaşımını Sunum Sanatı kitabında okurlarıyla paylaşıyor.

Kariyerinin hangi basamağında olursa olsun tüm profesyoneller için tavsiye edilen Sunum Sanatı, Hasan Candan'ın özenli çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:55 Kaynak: Bültenler

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