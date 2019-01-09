Son Dakika Haberleri: SUOyuncuları "Düşler Bahçesi" ile bu kez Nevşehir, Niğde ve Mersin'de

SUOyuncuları "Düşler Bahçesi" ile bu kez Nevşehir, Niğde ve Mersin'de

52 dakika önce

Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri SUOyuncuları, "Düşler Bahçesi" adlı çocuk oyununu bu kez Nevşehir, Niğde ve Mersinli çocuklar için sahneliyor.

SUOyuncuları

2011'den bu yana toplumsal duyarlılık bilincini tiyatro ile birleştiren Sabancı Üniversitesi öğrencileri bu yıl 14-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Nevşehir, Niğde ve Mersin'de tiyatroya erişimi kısıtlı olan çocuklar için sahne alacak.

Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü "SUOyuncuları" 2011 yılından bu yana toplumsal duyarlılık projesi olarak çocukları tiyatro ile buluşturmak, tiyatroyu sevdirmek, ilkokul çağındaki çocukların sosyal ve kültürel farkındalıklarını sanat yolu ile arttırmak amacıyla farklı illerde çocuk oyunları sahneliyor. İlkokullarda ücretsiz gösterimlerle gerçekleşen proje bu yıl "Düşler Bahçesi" adlı oyun ile devam ediyor. Sabancı Üniversitesi öğrencileri 14 -17 Ocak 2019 tarihleri arasında Nevşehir, Niğde ve Mersin'de tiyatroya erişimi kısıtlı olan çocuklar için sahne alacak.

SUOyuncuları "Düşler Bahçesi" oyunu ile çocuklara her geçen gün insanlar tarafından kirletilmeye devam edilen dünyamızın ne denli zarar gördüğünü ve onu korumak için neler yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyorlar. Aynı zamanda dostluk ve yardımlaşma temalarını da işliyorlar. SUOyuncularının başka bir amacı ise, üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin farklı coğrafyalarına yönelik farkındalığını arttırmak ve öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini kazanmasını sağlamak.

SUOyuncuları turne kapsamında, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle, daha önce tiyatroyla tanışma imkanı bulamamış 2000 çocuğa ulaşmayı amaçlıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:19 Kaynak: Bültenler

Sabancı Üniversitesi, Mersin, Niğde, Nevşehir, Güncel
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