Son Dakika Haberleri: Süper Amatör'de 2 yenilgisiz takım kaldı
Son Dakika Spor Süper Amatör'de 2 yenilgisiz takım kaldı

Süper Amatör'de 2 yenilgisiz takım kaldı

34 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de geride kalan 3.hafta sonunda 14 takım arasında 2 takım namağlup devam ediyor.

Süper Amatör'de 2 yenilgisiz takım kaldı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de geride kalan 3.hafta sonunda 14 takım arasında 2 takım namağlup devam ediyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme bu hafta sonu oynanacak olan 4.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Ligde ilk üç haftada oynadıkları karşılaşmaları kazanan Hacılar Erciyesspor ve Trend Gayrimenkulspor 9'ar puanla ilk iki sırayı paylaşıyorlar.


Hacılar Erciyesspor ilk üç haftada Kayseri Demirspor'u 2-0, Özvatan Gençlikspor'u 5-0 ve Talas Anayurtspor'u 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğunda yer alırken, Trend Gayrimenkulspor ise Kayseri Şekerspor'u 3-2, Buğdaylıspor'u 2-0 ve Develispor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Hacılar Erciyesspor ve Trend Gayrimenkulspor dışında diğer 12 takım puan kaybı yaşadı.


Hacılar Erciyesspor ligin 4.haftasında Pazar günü Organize Sanayi Stadı Kayseri Sağlıkspor ile saat 15.00'de karşı karşıya gelecek. Trend Gayrimenkulspor ise Pazar günü Vali Muammer Güler Stadında Kocasinan Ülküspor ile saat 14.00'de 3 puan mücadelesi verecek. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Mehmet Özet, Hacılar, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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