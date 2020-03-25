Süper Amatör'de krallık yarışı

Kayseri Süper Amatör Küme'de gol krallığı için 4 isim yarışıyor. Yarışan 4 isimden 3'ü Develispor forması giyiyor.



Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de geride kalan 23 hafta sonunda gol krallığı için 4 isim mücadele ediyor. İlk 4 sırada yer alan isimlerin 3'ü Develispor'da forma giyerken 1 isim ise Hacılar Erciyesspor forması giyiyor. Lider Develispor'da forma giyen Mehmet Furkan Ağca attığı 23 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken, 20 golle Hacılar Erciyesspor'dan Murat Mağara takip ediyor.



İşte gol krallığında ilk 4 isim:



23 Gol - Mehmet Furkan Ağca (Develispor)



20 Gol - Murat Mağara (Hacılar Erciyesspor)



17 Gol - Mevlüt Metin (Develispor)



15 Gol - Okan Uçar (Develispor) - KAYSERİ