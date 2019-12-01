Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. Develispor'un liderlik koltuğunu koruduğu haftada en farklı galibiyeti Demirspor'u 8-2 mağlup eden Sağlıkspor elde etti.



Bu sezon 14 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. İlk yarıda son haftalara girilirken bu hafta Kocasinan Ülküspor'a 2-0 yenilen Develispor liderliğini korudu. Haftanın en karlı takımı Buğdaylıspor'u 3-0 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Gençlerbirliği oldu. Bu sezon şampiyon olan takımın BAL için baraj maçı oynayacağı ligde son 4 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. Süper AmatörKüme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:



T.Gayrimenkul- Özvatan Gençlik: 1-1



Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0



Sağlıkspor-Demirspor: 8- 2



Kocasinan inan Şimşek- Talas Anayurt: 2-1



Gençlerbirliği-Buğdaylıspor: 3-0



Yolspor- Hacılar Erciyesspor: 0-2



Esen Makine Belsin- Kayseri Şekerspor: 4- 1 - KAYSERİ