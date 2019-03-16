Son Dakika Haberleri: Süper Amatör Lig'de Cizre Serhatspor Şırnak Belediyespor'u 2-1 Yendi

Süper Amatör Lig'de Cizre Serhatspor Şırnak Belediyespor'u 2-1 Yendi

23 dakika önce

Şırnak 1. Amatör Süper Ligi'nde Cizre Serhatspor, Şırnak Belediyespor'u 2-1 yendi.

Süper Amatör Lig'de Cizre Serhatspor Şırnak Belediyespor'u 2-1 Yendi, System.String[]
Şırnak 1. Amatör Süper Ligi'nde Cizre Serhatspor, Şırnak Belediyespor'u 2-1 yendi.

Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan amatör lig maçına Cizre ve Şırnaklı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan futbol maçını Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Doğu Anadolu İhracatçılar birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı protokol türbininden izledi. Her iki futbol takımının mutlak galibiyet için çıktığı maçta Aydın Aydın'ın attığı gol ile Cizre Serhatspor 1-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Şırnak Belediyespor'un geliştirdiği atakta Tarık İnanç topu filelerle buluşturup takımının beraberlik golüne imza atmış oldu. İlk yarısı 1-1 sona eren futbol maçının ikinci yarısında konuk takım Şırnak Belediyespor'a karşı üstün bir futbol oynayan ev sahibi Cizre Serhatspor maçın 65. dakikasında tecrübeli golcü Hamit Taşkın'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca ev sahibi Cizre Serhatspor, Şırnak Belediye Spor'u 2-1 yendi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Serhatsporlu sporcular galibiyet sevincini taraftarlarla halay çekerek kutladı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Spor
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