Süper Amatör Ligde 5 kırmızı kartlı maç - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Amatör Ligde 5 kırmızı kartlı maç - Son Dakika Spor

Süper Amatör Ligde 5 kırmızı kartlı maç

6 saat önce

Antalya'da Süper Amatör Ligde oynanan maçta, 2 antrenör ile 3 oyuncuya kırmızı kart verildi.

Süper Amatör Ligde 5 kırmızı kartlı maç, System.String[]

Antalya'da Süper Amatör Ligde oynanan maçta, 2 antrenör ile 3 oyuncuya kırmızı kart verildi.

Ligde lider konumundaki Korkuteli Belediyespor, Korkuteli Atatürk 100. Yıl Stadyumu'nda ligin beşinci sırasındaki Kumluca Belediyespor'u ağırladı.

Baştan sona gergin geçen karşılaşmada, ilk golü 7. dakikada ev sahibi takımdan Erkan Sütçü, 21. dakikada da Ömer Can Aşkın kaydetti. Konuk takım Kumluca Belediyespor'un golünü de 27. dakikada Hüsnü Yılmaz, penaltıdan attı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Korkuteli'nde oyuncu değişikliğine gidildi. Sahayı geç terk ettiği gerekçesiyle sarı kart gören takımın kaptanı Enver Ekinci, hakem Sarper Barış Saka'ya itiraz etti. Bunun üzerine çift sarı karttan kırmızı kart gören Ekinci, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 85. dakikasında da Korkuteli Belediyespor'dan Hüseyin Ak, rakip oyuncuya arkadan müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü. Takımının 9 kişi kalması üzerine hakeme tepki gösteren antrenör Bayram Kutlu da saha içine girdi. Bu davranışı ile de kırmızı kart gören Kutlu, dışarıya çıkarıldı.

Karşılaşmanın son dakikalarına doğru da rakibine arkadan müdahalede bulunduğu belirtilen Kumluca Belediyespor'dan Osman Eryılmaz'a ve bu duruma tepki gösteren antrenör Orhan Karataç'a kırmızı kart verildi.

Korkuteli Belediyespor'un 2-1 galip ayrıldığı karşılaşmada 2'si antrenör 3'ü oyuncu 5 kişi kırmızı kart gördü. Her iki takım da ligdeki mevcut yerlerini korudu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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