Süper Amatör Ligin tarihi şekillendi

Zonguldak Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, korona virüs nedeniyle ertelenen Süper Amatör Lig hakkında açıklamalarda bulundu.



Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Süper Amatör Ligi 25 Temmuzda başlatmayı planladıklarını söyleyerek, bütün takımların ona göre hazırlıklarını yapmasını istedi.



Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, "Türkiye Futbol Federasyonun Süper Amatör Lig için almış olduğu karar şimdilik 18 Temmuz olarak. Bizde bu karara istinanen liglerimizi kalan haftamız Süper Ligde 3 hafta oldğu için 25 Temmuz olarak belirledik. Ama Federasyonuna planına göre hareket edeceğiz. Burada oynanacak müsabakalar için pandemi kurulu, valilik ve gençlikspor ile toplantı yaparak karar vereceğiz. Önümüzde süreç var bu sürece göre hareket edeceğiz. Geçici olarak ligi 25 Temmuzda başlatmayı planlıyoruz. Takımlarda ona göre şimdilik hazırlıklarını yapsınlar. Türkiye Futbol Federasyonu belki Bölgesel Amatör Ligi de hazılandırabilir"dedi. - ZONGULDAK