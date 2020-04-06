Süper anne 22'inci çocuğunu doğurdu - Son Dakika

Süper anne 22'inci çocuğunu doğurdu

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin en kalabalık ailesi olan Radford'ların 22'inci çocukları dünyaya geldi. Sue Radford (45), 10 saatlik doğum sancılarından sonra 12 dakikada kızını dünyaya getirdi.

İngiltere'nin Lancashire kentinde yaşayan ve fırıncılık yapan Radford ailesinin 21 tane çocukları vardı. Anne Sue, 22'inci çocuğunu doğurarak ailesini genişletti. İlk çocuğuna 1989 yılında doğuran Sue Radford, ömrünün 800 haftasını hamile olarak geçirdi. Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye gitmeye korktuğunu belirten Sue Radford, bebeğini tam olarak 12 dakikada doğurduğunu açıkladı.

'BU SON BEBEĞİMİZ'

Radford ailesinin yaşamlarından kesintiler yayınladığı Youtube kanalları bulunuyor. Aile, sürekli son bebeğimiz dediklerini ama hamile kalınca bebeği doğurmaya karar verdiklerini ifade etti ve koronavirüs sebebiyle bebeğin henüz nüfus kayıtlarının yapılmadığını ama adının 'Bonnie' olduğunu belirtti. Ailenin haftalık mutfak giderinin 3 bin TL'yi bulduğu belirtildi.