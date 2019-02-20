Süper Ay, Antalya'da İlgiyle İzlendi

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.



Ay, dün gece dünyaya en parlak yüzünü gösterdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Süper Ay, saat 18.15'ten itibaren görülmeye başlandı. Süper Ay, saat 08.30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart'ta izlenebilecek.



- Antalya

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