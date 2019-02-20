Son Dakika Haberleri: Süper Ay, Antalya'da İlgiyle İzlendi

Süper Ay, Antalya'da İlgiyle İzlendi

1 saat önce

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

Süper Ay, Antalya'da İlgiyle İzlendi, System.String[]
AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

Ay, dün gece dünyaya en parlak yüzünü gösterdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Süper Ay, saat 18.15'ten itibaren görülmeye başlandı. Süper Ay, saat 08.30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart'ta izlenebilecek. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:35 Kaynak: DHA

Türkiye, süper ay, Antalya, Güncel
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