Süper Ay Azerbaycan'da görüntülendi - Son Dakika
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Süper Ay Azerbaycan'da görüntülendi

13.07.2022 23:28

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görülen "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görülen "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

Süper Ay Azerbaycan'da görüntülendi. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen "Süper Ay", başkent Bakü'de de görüntülendi. Normalden daha büyük ve yüzde daha parlak görünen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemi görsel şölen oluşturdu. Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğu ve biraz daha büyük görünümünden dolayı "Süper Ay" olarak adlandırılırken, Ay bu evrede normalden daha büyük ve daha parlak görünüyor.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Süper Ay Azerbaycan'da görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Ay Azerbaycan'da görüntülendi - Son Dakika
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