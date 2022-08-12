"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu - Son Dakika
Üye Girişi

"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu

12.08.2022 01:50

"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu Ay'ın dünyaya en yakın olduğu konumdayken görülen ve "Süper Ay" olarak bilinen dolunay, Osmaniye'de bulutların arasında görsel şölen oluşturdu.

"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu

OSMANİYE - Ay'ın dünyaya en yakın olduğu konumdayken görülen ve "Süper Ay" olarak bilinen dolunay, Osmaniye'de bulutların arasında görsel şölen oluşturdu.

Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran Süper Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Süper Ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti. Bulutların arasından parlaklığını tüm kentin üzerine saçan Süper Ay, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlenebilmesi ve yüzde 30 daha parlak haliyle kendisini gösterdi.

Süper Ay nedir?

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Ay'ın dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya'ya en yakın olduğu zaman ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de caminin güvenlik kamera kayıt cihazı ile elektrik kablosu çalındı Osmaniye'de caminin güvenlik kamera kayıt cihazı ile elektrik kablosu çalındı Saldırıya Uğrayan CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar: 'Bizim Aile İçi Meselesi Değil Sadece Rant Meselesi' Saldırıya Uğrayan CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar: 'Bizim Aile İçi Meselesi Değil Sadece Rant Meselesi'
Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Süper Ay' bulutların arasında görsel şölen sundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı
00:27 Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...
23:55 Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever'den dikkat çeken pozlar
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
23:10 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz
23:02 Norm Ender sözlerinin arkasında! Demet Akalın'a 'çapsız' demişti
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:33 Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 01:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: "Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement