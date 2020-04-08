'Süper Ay' Gaziantep'te görüntülendi - Son Dakika

'Süper Ay' Gaziantep'te görüntülendi
25 dakika önce
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.
Ay'ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü 'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı. 2020 yılının üçüncü Süper Ay'ı parlaklığıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziantep'te de görüntülenen Süper Ay, normal halinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle yeryüzünü aydınlattı.
Süper Ay'ın gece boyunca dünyanın pek çok noktasından gözlemleneceği belirtildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin