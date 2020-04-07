"Süper Ay" güzel görüntüler oluşturdu
6 saat önce
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'dan da gözlendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'dan da gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:52 Kaynak: AA
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