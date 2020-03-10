Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
6 saat önce
Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.
Havanın rüzgarlı ve hafif bulutlu olmasına rağmen Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaraya sahne oldu. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışına martılar da eşlik etti.
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