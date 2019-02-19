Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi
12 dakika önce
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR 7 İSTANBUL DHA2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR 7 İSTANBUL DHA
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul
'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.
Görüntü Dökümü
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-Süper Ay'dan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:38 Kaynak: DHA
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