Son Dakika Haberleri: Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi

Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi

12 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR 7 İSTANBUL DHA2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.

Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi, System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR 7 İSTANBUL DHA

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. 

Görüntü Dökümü

------------------------

-Süper Ay'dan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:38 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Vatandaştan CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nu Şaşırtan Sözler: AK Parti'ye Gelin Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]