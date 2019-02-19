Son Dakika Haberleri: Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi 2

Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi 2

57 dakika önce

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.

Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi 2, System.String[]
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay DHA kamerasıyla havadan görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:32 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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